Ville bli verdens sterkeste

Orkland

Niklas Zellin hadde lagt om livsstilen sin for å lykkes innen idrettsgrenen styrkeløft. Før artikkelen sto på trykk for 12 år siden, hadde han blitt tatt opp på landslaget, og han var spådd en lys fremtid. Siden han begynte aktivt to år og tre måneder før artikkelen sto på trykk, hadde han lagt på seg 50 kilo som et resultat av hard styrketrening og et enormt kosthold.

— Strenge rutiner har blitt en del av hverdagen min, fortalte Niklas. Da tenkte han først og fremst på rutiner rundt trening, matinntak, og søvn. Det meste som den da sytten år gamle gutten foretok seg, var godt planlagt. Han hadde til og med tilrettelagt hva og når han skulle spise hver eneste dag. Dette var det viktig at han fulgte til punkt og prikke – han skulle nemlig bli verdens sterkste mann.

Målbevisst

Men før den tid, hadde han flere mindre mål han ville nå. I NM i 2008 tok han norsk/nordisk rekord i knebøy på hele 275 kg i ungdomsklassen. I november 2010 var planen å skyve rekorden til 335 kg.

— Jeg sikter også opp mot 200 kg i benkpress og 290 kg i markløft, fortalte han målbevisst. Niklas hadde altså mye hard jobbing i vente, og han måtte være påpasselig på å følge opp kosten i takt med treningen. Det enorme matinntaket var utenkelig for de fleste, og Niklas innrømte at det var plagsomt å ha en så stor og tung kropp.

— Jeg er ikke så lett på tå lenger, smilte den da 130 kg tunge tenåringen.

— Jeg har i meg 6000 kalorier hver dag. Det vanlige er 2000, så en kan tenke seg hvor hardt det faktisk er, sa Niklas. Maten han spiste, tilsvarte inntaket til tre–fire personer.

— Det er ikke spesielt artig å spise så mye som jeg gjør, men jeg er en idrettsmann og for å prestere er kosthold utrolig viktig – nesten viktigere enn treninga i seg selv, sa styrkeløfteren.