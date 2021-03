Ble oversvømt to ganger i løpet av 24 timer: - Vanligvis fungerer dette utmerket

Orkland

- Vi er klar over den fylles med vann når værforholdene er som de har vært de siste dagene, men den tømmer seg selv til slutt. Problemet oppstår når det er mye nedbør kombinert med at Orkla er stor. Det er en pumpe som tar bort vannet og pumper den ut i Orkla. Når elva er så stor som den er nå, blir det vanskeligere for pumpen å få bort vannet raskt nok og da fylles den opp, sier leder for tekniske tjenester i Orkland kommune, Ivar Lillery.