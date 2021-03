Vil alltid være forskjeller: - Mindre skoler er dyrere å drive

Orkland

Den siste tida har det utviklet seg en debatt om A- og B-skoler i Orkland. Melby er fullt klar over at det er, og vil være, forskjeller på hvor store summer som brukes per elev i de ulike skolene i kommunen.

- Det er store forskjeller per nå, men vi er ikke ferdig harmonisert. Harmoniseringsperioden går over tre år, og det er større forskjeller nå enn det vil være når vi er ferdige. Men likevel vil det fortsatt være forskjeller på sikt, fordi det koster mer å drive en liten enn en stor skole. Spesielt når skolen blir veldig liten, da blir kostnaden per elev høy, sier Melby.

- Trengs grunnressurs

Årsaken til at det koster mer per elev i mindre skoler, forklarer hun slik:

- Det trengs en grunnressurs for å drive en skole, uansett hvor liten den er. Det er vi innforstått med og det er greit å få forståelse for. For eksempel har vi en admirasjonsressurs på 100 prosent selv på de minste skolene, og noen oppgaver må løses uansett. Enkelt forklart blir det dyrere når det er færre elever å dele grunnkostnaden på, sier Melby.

- Hva mer er det som utgjør forskjellen i elevkostnadene i stor og liten skole?

- Skoleskyss holdes utenfor, og kjøring til svømming og Newton-rommet. Dette blir betalt felles, og trekkes fra før pengene fordels på skolene. Ressurser for én til én-oppfølging holdes også delvis utenfor. Det som utgjør forskjellene er kriterier knyttet til elevtall, nasjonale føringer og lærertetthetsnorm.

50 millioner å flytte alle opp

ST har bedt Melby om å forklare hva som avgjør hvordan ressursene fordeles per elev i orklandsskolene. Hun forklarer det utfra flere kriterier:

- Først fordeles den totale ramma til oppvekstsektoren og rammeområdet skole og barnehage av kommunestyret. Det er politisk begrunnet, og sett utfra en total kommuneøkonomi. Neste steg er en fordeling av den totale ramma på enhetene. Prinsippene for fordelingsmodellen er at det skal være forutsigbart og likeverd for alle enheter. I tillegg skjer harmoniseringa nå samtidig, sier hun, og fortsetter:

- Det er et politisk valg også når det skal harmoniseres. Det ble regnet på å flytte alle skolene opp på høyeste nivå, som var Meldal, men det ville kostet kommunen 50 millioner kroner å få alle opp på det nivået. Det ble vurdert som for kostbart. Nå er det definert et nivå som ligger midt mellom de laveste og høyeste nivåene, og det betyr at noen skoler skal ned i budsjett mens andre skal opp. Harmoniseringa virker sammen med fordelingsmodellen, og derfor kan de negative virkningene slå ekstra kraftig ut for noen, sier Melby.

- Ikke overraskende

- Hvordan reagerer du på ordlyden om A- og B-skoler i Orkland?

- Jeg synes det er veldig synd hvis dette skal føre til splid og grendastrid. I oppvekstsektoren ønsker vi å snakke om oklandsskolen. Den skal være felles for alle som bor i Orkland, og vi skal stå for det samme alle sammen. Vi har hatt en sånn kultur i et sammensveiset rektornettverk, vi anerkjenner hverandre og ønsker at alle elever skal få et likeverdig tilbud, uansett hvor de bor. Samtidig synes jeg ikke det er overraskende at det kommer reaksjoner, for det er store endringer for enkelte skoler. Sammenslåing er ingen enkel prosess, sier hun.

- Får alle elever i Orkland like god opplæring per i dag?

- Forskning viser at det ikke er beviselig at dess mer ressurser man putter inn i en skole, dess bedre resultater får man. Det handler mer om hvordan man bruker ressursene, og hvilken kompetanse man har. Samtidig er det sånn at i en skolehverdag teller antall hender og hoder, og vi kommer fra forskjellige utgangspunkt når vi slår oss sammen. For de skolene som mister hender og hoder føles det dramatisk. Det er brukt mindre penger på skole i gamle Orkdal, enn i kommunen rundt. Det er vel ingen som noen gang føler at de har nok, og det er aldri enkelt å gå ned i ramme, sier hun.

Modellen evalueres

Ressursfordelingsmodellen, som ligger til grunn for rammene som tildeles de enkelte skolene i Orkland, skal evalueres hvert år.

- Vi gjorde det i fjor vår, og vi skal gjøre det igjen i vår. Modellen må stadig evalueres for å tilpasses endringer og erfaringer vi gjør oss. Evalueringa tas med inn i budsjettarbeidet i høst. Det må være et minimum at ramma dekker det vi er pliktige til å dekke, og vi ønsker forutsigbarhet. Vi ønsker ikke at politikerne skal føle behov for tilleggsbevilgninger, for da kan vi få en kultur der man må rope for å få penger. Vi ønsker å ha en ressursfordelingsmodell som oppleves likeverdig, sier Melby.