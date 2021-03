Kunne ha funnet løsningen

Orkland

Da artikkelen sto på trykk for elleve år siden, var det snart ti år siden Meldal kommune begynte prosessen for å få slutt på forurensingen fra gruvesteinen som lå igjen i store hauger på Løkken. Opp mot en million tonn stein lå igjen etter gruvedriften, og det lakk stadig mer kopper og sink. Siden 2002 hadde avrenningen til Orkla økt markant.

Direktoratet for mineralforvaltning hadde så foreslått å fjerne veltene for å bli kvitt forurensingsproblemet. Fagerlivannet kunne være løsningen.

— Vi kommer til å gå inn for å godta dette forslaget, og jobbe videre med denne løsningen. Men vi vil fortsatt ivareta signatureffekten denne steinen har, og haugene skal bygges opp igjen med rene masser, sa Ove Smedplass, sekretær i Meldal kommunes utvalg for forurensingsproblemet.

— Akseptabel løsning

Både kommunen og Salvesen & Thams hadde tidligere vært imot flytting av steinmassen, da dette var et viktig kulturminne for Løkken. Men så var begge partene villige til å vurdere flyttingen.

Det nye forslaget gikk, enkelt forklart, ut på å deponere steinen i Fagerlivannet, for så å legge et betonglag over massen. Det var en helt ny teknikk den gang som gjorde det til et godt alternativ for kommunen.

Kostnadene ville ifølge Smedplass bli på rundt 250 millioner kroner.

— Dette er ei løsning som er akseptabel, og som vi i kommunen ser positivt på. metoden virker solid og holdbar, og det er vår førsteprioritet å tenke på Orkla som lakseelv, sa han.

Håpet på start i 2012

Det hele forutsatte at ren masse og stein ble flyttet tilbake igjen, slik at landskapet ikke endret seg utseendemessig.

Ifølge Adresseavisen stilte også administrerende direktør Arve Slørdahl i Salvesen & Thams seg positiv til det alternativet. I likhet med Smedplass mente han at lakseelva Orkla måtte være prioritet på lang sikt.

Da artikkelen sto på trykk ventet kommunen på å høre hvordan riks- og fylkesantikvaren stilte seg til forslaget. Så skulle det inn til Statens forurensningstilsyn.

— Det vanskeligste blir å få det inn på statsbudsjettet. Men jeg håper vi slipper flere utsettelser. Det er på høy tid det blir gjort noe nå. Det er stadig mer tungmetall som er siver ut, sa Smedplass.

Uten flere utsettelser og forsinkelse, håpet Smedplass flyttearbeidet kunne starte i 2012.