Unge redaktører

Orkland

Kirsti og Signe, som da var sjuendeklassinger ved Orkanger barneskole, var redaktører i avisen 7a-posten. Avisa startet opp oktober i 2002 og hadde siden holdt det gående. Det begynte i det små med en tisiders avis, men i 2004 hadde de arbeidet seg frem til 14 sider. 7a-posten kom ut hver måned og var populær blant både medelever, lærere, og andre. Avisa hadde i løpet av de to årene hatt stor fremgang ifølge de to redaktørene.

— Vi begynte med å skrive avisa for hand, samt at vi tegnet selv. Nå har vi gått over ti å bruke data, samt at vi tar egne bilder med digitalt kamera. I starten hadde vi også egne tema for hver avis, men nå skriver vi heller om alt mulig som opptar oss og andre, fortalte de to jentene ivrig.

Egen idé

De to redaktørene var begge glade i å skrive, og ikke minst likte de å jobbe sammen. Avisen var en idé de kom opp med på egen hand. Drømmen for dem begge var å bli journalister. Og det å starte tidlig for å skape litt erfaring, var nok ingen dum idé.

Mye fritid gikk med på avisa, siden det var en hobby og ingen skoleoppgave. Skolen bisto allikevel med kopiering av de ferdigskrevne avisene, samt at noen friminutt på skolen gikk med til å intervju folk. Men skrivejobben kom først etter skoletid, da de to jentene satt hjemme i stua hos Kirsti med hver sin PC.

— Mange ettermiddag går med på å skrive, siden vi bare er to personer. Men så får vi også mye ros for det vi gjør, så det gjør det moro å fortsette, fortalte Signe.

Takk til skolen

Avisa solgte de to jentene til alle som var interesserte. Pengene de fikk ikke, gikk til klassekassen. Dette fungerte som en takk til skolen for god hjelp med kopiering.

— Vi er så glade for at skolen stiller opp med kopimaskinen, fortalte 12-åringene.

— Hadde de ikke det, ville vi ikke kommet så veldig langt.

Men dessverre, de to jentene hadde planlagt å trekke seg litt tilbake til høsten. Da var det ungdomsskolen som sto for tur, og det var ikke sikkert at tiden rakk til. Men journalistyrket virket spennende for dem begge, selv om Signe var litt usikker. Veterinæryrket trakk også. Men Kirsti, hun var bombesikker. Journalist var drømmen!