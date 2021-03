Brannalarm i Orklandbadet førte til full utrykning: - Vi har fått to forklaringer og skal se på overvåkningskamera

Orkland

Det var lite dramatikk da det raskt ble klart at det var en person som hadde trykket på brannalarmen. Brannvesenet var raskt på plass i Orklandbadet, men snudde bortimot i døra da de fikk beskjed om at det var falsk alarm. Daglig leder på Orklandbadet, Geir Mule, sier at de har fått to forklaringer så langt.