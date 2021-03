Halvparten trivdes ikke på skolen

Orkland

Gamle Agdenes kommune lå med dette langt over landsgjennomsnittet med tanke på mobbing, og langt under med tanke på trivsel.

Tallene var basert på elevundersøkelser foretatt i 2006/2007 og 2010/2011, i syvende og tiende klasse. Da Folkehelseinstituttet la frem «Folkehelseprofil 2012» for hver kommune i landet i januar 2012, ble tallene presentert som et gjennomsnitt av de siste fem årene.

«Trivdes dårligere»

Om Agdenes sto det: «Ungdom trives dårligere på skolen enn det som er vanlig ellers i landet, vurdert etter trivsel hos 10.-klassinger».

55,7 prosent av tiendeklassingene sa at de trivdes på skolen. Spørsmålet var «Trives du godt på skolen?». I hele det daværende Sør-Trøndelag fylke sa 83,5 prosent at de trivdes.

Men når det gjaldt mobbing, hadde 20 prosent av Agdenes-elevene sagt ja til at de ble mobbet. Elevene ble spurt om: «Er du blitt mobbet de siste månedene?». De som hadde valgt alternativene «to eller tre ganger i måneden», «omtrent en gang i uken», eller «flere ganger i uken», var med i de 20 prosentene.

— Ikke verre her

Daværende ordfører Oddvar Indergård kjente til tallene som ble lagt fram i det siste kommunestyremøtet før artikkelen sto på trykk. Han trodde imidlertid ikke at de gav et riktig bilde.

— Statistikk er statistikk. Det skal ikke mye til før små avvik får store prosentvise utslag i små klasser. Jeg har ikke inntrykk av at elevene har det verre i skolen her enn i andre kommuner. Det kan være utslag av uheldige omstendigheter, sa Indergård.

Han fortalte at han snakket mye med elever og deltok på ulike elevarrangement. Han hadde et helt annet inntrykk enn hva statistikken tilsa.

— Mobbing og mistrivsel finnes det sikkert på alle skoler, men jeg tror ikke det er verre her enn ellers. Jeg var nettopp på en såkalt Sydenfestival på skolen her, hvor ungene hadde laget filmer og kom kledd i dresser og kjoler. Jeg snakket med flere, og det så ut som de strålte. Det er mitt inntrykk at de trives, sa Indergård, som stilte seg uforstående til resultatene, og generelt til mye av statistikken som ble lagt frem.

Ordføreren hadde heller ikke planer om tiltak ut fra resultatene av undersøkelsen.

— Jeg vil tro begge skolene fortsetter som før, og viderefører det gode arbeidet de har gjort. Det er små skoler, den største med under 200 elever, og veldig oversiktlige forhold. Det vet hva som skjer. Jeg er ikke bekymret over tallene, fordi den kontakten jeg har med skolen sier noe helt annet, sa den daværende ordføreren.