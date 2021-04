Nyskapende fra Follo

Orkland

I mange år hadde yrkesfagelevene kunnet ta allmenn påbygging, slik at de senere fikk muligheten til å ta en akademisk utdanning.

Men det hadde aldri vært aktuelt å gå motsatt vei; å tilby allmennelevene å ta yrkesfaglig påbygging. Men i april 2008 kom forslaget, og det kom fra Orkdal vidaregåande skole.

Responsen var overveldende. Forslaget møtte hete omfavnelser fra både næringsliv og politikere.

Valgte feil

Det var læreren Lars Arve Larsen som kom på ideen. Larsen var lærer både ved allmennfag og yrkesfag på skolen, og var kjent som mannen som hadde bygget opp linja som «produserte» noen av de mest ettertraktede kjemi- og prosesslærlingene i landet. Han var også kjemilærer på allmennfag.

— Det er et stort problem at mange unger velger seg inn på en utdanning de ikke vet hva de skal bruke til. Og mange vet like lite når de er ferdige med de tre årene, sa Larsen.

Derfor ønsket han en ny tilvekst til det norske utdanningssystemet; yrkesfaglig påbygning.

— Jeg nevnte dette for kjemielevene mine på allmennfag. Så mange som halvparten sa at de kunne tenke seg å ta en slik påbygning.

Galskap

Han så for seg at allmennelever som fant ut at de ønsket en yrkesfaglig vei i stedet, kunne ta en påbygning som var komprimert til ett år, mot to som er normen for de rene yrkesfagelevene. Etter dette året skulle de kunne gå ut i industrien som lærlinger.

— De elevene vi har på allmenn, er vant til et stort arbeidspress og de har det teoretiske grunnlaget som skal til. Så jeg tror ikke det vil være noe problem for disse elevene å ta skoledelen av yrkesfaglig påbygning på ett år, sa Larsen.

Næringslivet manglet flere titusener med fagarbeidere. Samtidig går mange ut fra allmennfag uten egentlig å ønske en akademisk utdanningsvei.

— Det er galskap å la disse elevene gå og drive, sa Larsen.

For Larsen handlet dette om to ting: å gi de unge mulighet til å ta ut det potensialet som bodde i dem – og bidra til at næringslivet fikk sårt tiltrengt arbeidskraft.