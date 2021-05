Fortalte onkel Jons historie

Orkland

På selveste frigjøringsdagen 2010 lanserte Loe historien om onkelen sin – i et hefte med tittelen «Onkel Jon – NN-fangen fra Meldal».

Skjult for alltid

Heftet inneholdt historien om en motstandsmanns utrettelige arbeid for å hindre tyskernes fremmarsj i Norge under krigen. Et arbeid som også skulle bli hans bane. Jon døde av tyfus i konsentrasjonsleiren Dachau. Brorsønnen Knut Svinsås Loe så det som sin plikt å dele informasjonen han hadde kommet over gjennom nitid granskning.

— Noen detaljer er skjult for alltid, men jeg har til slutt kommet over enormt mye informasjon, sa Loe, som poengterte at han i boka ikke bare gjenfortalte historien, men at han også hadde ført i pennen sine egne refleksjoner omkring temaene.

Spennende arbeid

Jon Svinsås vokste opp i trange kår på Svinsås-gården i Meldal, og fikk kallenavnet «Onkel Jon» først da han ble med i en motstandsgruppe under krigen. Svinsås transporterte våpen for sabotører, videresendte informasjon om tyskernes gjøren og laden, og hjalp rømte fanger med å komme seg ut av landet.

— Omfanget av motstandsarbeidet hans har ikke vært allment kjent. Svært mye av onkel Jon sitt liv under krigen har bokstavelig talt ligget i «natt og tåke», sa Svinsås, som håpte å bidra til å gi dagens unge mer informasjon og engasjement for historien. Selv syntes han det hadde vært spennende å utforske onkelens liv under krigen.

Kulturhistorisk verdi

I heftet beskriver han onkelen sin som engasjert og dristig med en sterk rettferdighetssans, noe som gjorde at han var opptatt av «de forvrengte ideene som var på marsj ute i Europa». Denne interessen hadde Svinsås og Loe til felles. Heftet ble gitt ut i samarbeid med Meldal historielag, som blant annet bidro med distribuering.

Den daværende lederen i historielaget, Erik Steigen, priset initiativet til Loe.

— Det er helt i historielagets ånd å spre hefter som dette. Denne dokumentaren er av kulturhistorisk verdi, sa Steigen.