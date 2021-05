Tradisjonell 17. mai, en uke før dagen

Orkland

I dag (tirsdag 11. mai) feiret vi 17. mai på Aa skole. Toget, som bestod av festpyntede elever og ansatte, gikk til Snillfjord omsorgssenter. Der sang vi tre sanger før vi fikk servert muffins og saft.

Etterpå returnerte vi til skolen. Resten av skoledagen bestod av natursti og leker rundt på skolens område og i nærmiljøet. Dagen ble avsluttet med is til alle. Det ble en fin, alternativ markering av årets nasjonaldag, dog noen dager på forskudd. Til og med været var på vår side i dag.

VI tror denne markeringa virket positivt både for beboerne på omsorgssenteret og elever og ansatte ved Aa skole. Særlig etter en lang periode med pandemi. I ei lita grend er det viktig å stille opp for hverandre, og skolen syntes det var veldig trivelig å få legge ruten om SOS. Vi håper at dette skapte fine opplevelser og en litt annerledes dag for beboerne der også.