Kenneth spilte med Motorpsycho

Orkland

Det startet med Dadafon i 2004, året etter var det Gåte, i 2006 sto han på scenen sammen med Animal Alpha, og sommeren 2007 var han en del av Motorpsycho.

Øvde hver dag

Da Håkon Gebhardt forlot bandet i 2005, hentet de inn en skinnpisker fra Nederland. De fungerte veldig godt musikalsk, men det var ikke veldig praktisk. Hans Magnus Ryan, kjent som Snah, fortalte at praktiske hensyn var bakgrunnen for skiftet.

— Trommeslageren vår fra Eindhoven ble veldig opptatt med sitt og hadde ikke kapasitet til å spille så mye. Det ble ganske åpenbart at vi måtte gjøre noe. Det ble for mye hobbybandfeeling med øving én gang i måneden. Skal vi holde det nivået vi vil være på, må vi øve nesten hver dag, fortalt Snah den gang.

«Noko skjedde»

Den 30. august 2006 deltok Kenneth Kapstad i énkveldsprosjektet Kanon, iscenesatt av Øyvind Brandtsegg. Motorpsycho-gutta var blant de andre aktørene i prosjektet.

Snah fortalte at det var denne kvelden det skjedde. Det mellom Kapstad og Motorpsycho.

— Det bare sa klikk. «Noko skjedde» mellom oss tre, for å si det slik. I februar 2007 fikk Kenneth telefon fra bandet han hadde digget i en årrekke. Motorpsycho lurte på om han ville begynne å spille sammen med dem. I første omgang øve sammen.

— Kenneth var førstevalget. Han var den eneste vi ønsket. Og den eneste vi ringte.

STs reporter lurte på om det hadde fungert.

— Det blir helt fantastic! Kenneth har en smittende energi som setter hele time and space i bevegelse. Han skyter deg videre inn i musikken.

«Sure, gamle gubber»

Det var snakk om at de skulle spille fem festivaler sammen, deriblant Storåsfestivalen.

— Det blir kjempeartig. Det er så lenge siden at vi har spilt for et hjemmepublikum under slike omstendigheter. Vi har vært litt sånn hemmelig, «sure, gamle gubber» som til nød spiller på Blæst.

Motorpsycho skulle endelig ut av skapet og spille for allmennheten.

— Og jeg gleder meg, lo en selvironisk Snah.

Kenneth selv ville ikke si så mye om Motorpsycho og sin rolle i bandet. Helst hadde han ikke villet hatt noe snakk om det i det hele tatt. Han fryktet det hele kunne nede med vinklinga «han som fikk spille med heltene». Men han medga å ha hørt mye på dem.

— Det er et band jeg har hørt både mye og lenge på. Nå har vi spilt sammen siden februar og det er kjempeartig. Vi har en del felles musikkreferanser, sa Kapstad, som tilbrakte mye tid i Oslo på den tida. For uken etter skulle han nemlig spille inn plate med Animal Alpha …