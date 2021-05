Nytt smitteutbrudd i Orkland - seks nye smittetilfeller

Orkland

Kommuneoverlege Jimmy Wikell sa fredag morgen at han fryktet det kunne være snakk om et nytt smitteutbrudd i Orkland og fredag ettermiddag ble det bekreftet. Etter at en kvinne i 30-årene fikk påvist koronasmitte torsdag kveld har det kommet ytterligere seks nye smittetilfeller i Orkland fredag.