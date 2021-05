Skisserer utbygging for 300 ekstra elever - kan gi debatt om å slå sammen skoler

Orkland

Hovedutvalg for utdanning på fylket får 26. mai en sak på bordet om framtidas Orkdal vidaregåande skole - renovering og utbyggingsstrategi. Rapporten skisserer tre ulike utbyggingsalternativer, som alle innebærer nybygg i den østre delen av dagens bygningsmasse. Det vil si at det såkalte gulbygget, som det var et sterkt engasjement for å bevare, ikke berøres i noen av alternativene. Alle alternativene skisserer en utbygging som gir rom for 300 ekstra elever når alle byggetrinnene er ferdig.