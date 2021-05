Satset i hjemkommunen

Orkland

Hun håpte at mange kom på åpningsdagen, for å få kaffe, kake, og en smakebit av et tilbud som ikke fantes i området fra før.

— Jeg har en del ekstratilbud på salgsproduktene på åpningsdagen, og jeg har allerede booket inn flere behandlinger. Jeg ble positivt overrasket over hvor mange som har bestilt, etter litt annonsering i Meldal og Rindal, sa Storslett til ST.

Hjemkommunen

Hun var utdannet ved Hud- og Spa Akademiet i Trondhjem, hvor hun var ferdig i 2009.

— Etterpå har jeg blitt mamma, og er nå klar for å begynne i jobb, sa Storslett.

STs utsendte lurte på hvorfor hun startet for seg selv.

— Jeg har lyst til å arbeide i hjemkommunen min, jeg bor på Storås og er fra Storås. Det er artig å ha noe eget, det har jeg planlagt i to år, sa hun.

Gjennom disse to årene hadde hun gradvis kjøpt inn mer og mer utstyr til salongen, og oppussinga av de lekre lokalene hadde hun stått for selv. Her hadde hun venterom, ekspedisjon, og to behandlingsrom. Lokalet leide hun av Syrstadeng bil.

Storslett tilbød følgende behandlinger: Ansikts- og kroppsbehandling, permanent hårfjerning, manikyr, pedikyr, negledesign, vippe-/bryn-korrigering, og makeup.

— Stigende marked

— Hva tror du om kundegrunnlaget?

— Det er ikke noe sånt tilbud oppi her fra før, og heller ikke i Rindal. Jeg håper å få kunder derfra i tillegg. Det virker som det er et stigende marked for hudpleie. Det er alltid noen som har problemer de vil ha gjort noe med. Pigmentflekker, kviser, eller aldring, sa Storslett.

Hun understrekte at hun også tok imot kunder kun for velvære, uten at de hadde spesielle problemer. Hun hadde også fått bestillinger fra menn.

— De har tatt godt imot tilbudet de også, dette er ikke bare for damer, sa Storslett, som var spent på hvordan mottakelsen ville bli.