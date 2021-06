– Mer enn snurring og stearinlys

Orkland

20. mai 2009 skrev ST at ordføreren hadde mottatt 30–40 brev fra motstandere til tvungen renovasjon på fritidsboliger kommunen, slik kommunestyret hadde vedtatt. Da artikkelen sto på trykk var tallet økt til over 60.

— Pågangen har begynt å roe seg nå. 95 % av brevene er likelydende. Det vil si at de er kopiert opp og underskrevet av ulike folk, fortalte han.

Svar kom

Syrstad var i ferd med å forberede svar til alle sammen. Mdet er var ingen annen grunn til å tro at essensen i det brevet ble «takk for brevet, men det blir innført renovasjonsavgift».

— Jeg kan gjennom protestbrevene jeg har fått ikke se at det fremkommer nye opplysninger i saken, som gjør at vi måta den opp på nytt, og som kan endre vedtaket som allerede er gjort, sa han.

Gjennomtenkt

Den gamle ordføreren fortalte at Hamos var i ferd med å gjøre ferdig en brosjyre i tilknytning til ordningen. Deretter besto arbeidet i å gjøre en grundig jobb før den ble iverksatt.

— Det må gjøres ordentlig og gjennomtenkt. Blant annet må det avgjøres hvor tømmemulighetene skal plasseres og hvordan det organiseres gjennom de ulike årstidene av året, forklarte han og la til at ordningen etter planen skulle iverksettes i andre halvår av 2009.

Syrstad fortalte også at enkelte hytteeiere hadde gitt uttrykk for at de ønsket renovasjonsordningen velkommen.

— Det er spesielt fra langveisfarende. En moderne familie som skal være på hytta i tre uker er avhengig av en ordentlig søppelordning. De reiser ikke lenger oppover med en boks snurring og noen stearinlys. Bildet er mer nyansert enn som så, sa han.

Aksjonslederen bak protesten mot renovasjonsordningen, en hytteeier som var bosatt i Trondheim, mente vedtaket var fattet på sviktende grunnlag.

— Det er meningsløst, og jeg blir oppgitt når de nå prøver det samme som de gjorde for ni år siden. Den gang ble den fjernet etter kun få måneder.

Ikke full støtte

ST visste imidlertid at enkelte hytteeiere i kommunen ikke støttet aksjonen. Deres tanke var følgende; har de råd til å ha hytte, har de også råd til å betale renovasjonsavgift.

Renovasjonsavgiften påførte eiere av fritidsboliger i Meldal i 2009 en årsavgift på 825 kroner.