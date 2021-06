Kjent for et av verdens mest berømte skihopp - nå skal den rives: - For mange er det vemodig

Orkland

- Til slutt ble handlingsplan for hoppanlegget i Kløvstein vedtatt. Idrettslaget har erkjent at det blir ikke mer hopping i storbakken. Derfor må idrettslaget ta ansvar for opprydding. Hvis du trenger en kongetribune, dommertribune eller trenertribune for den del, er det bare å ta kontakt, skrev Meldal IL på sin facebookside.