Skulle vise muskler i EM-debuten

Orkland

— Formen er veldig bra. Alt har gått som planlagt i oppkjøringen, sa den da 18 år gamle Niklas Zellin til ST før karrierens til da største høydepunkt.

18-åringen var yngst i den norske troppen til europamesterskapet for juniorer på Hamar og stilte for første gang uten favorittstemplet. For Niklas kunne vente seg et uvanlig høyt nivå mot de opp mot fem år eldre konkurrentene.

Pers på 800 kg

— Jeg møter konkurrenter som er sterkere enn meg. Blir jeg blant de fire–fem beste, vil det være bra.

STs utsendte lurte på hvordan det ble å stille uten favorittstempel.

— Litt rart, men det skal ikke være slik lenge. Innen to år skal jeg kunne være med å slåss om en EM-tittel, sa den målbevisste styrkeløfteren.

Niklas fikk beskjed om at han var tatt ut til mesterskapet i starten av april 2010. Siden da hadde alt handlet om å toppe formen frem til konkurransen.

På forhand sto han med 800 kg som personlig rekord – fordelt på 310 kg i knebøy, 190 i benkpress, og 300 i markløft.

Mat og hvile

Målet var å løfte mellom 820 og 840 kg. Niklas var sterkere enn noen gang og mente absolutt det skulle være realistisk. Samtidig innrømmet han at han var svært spent i forkant av mesterskapet, men trodde likevel ikke det skulle bli noe problem å holde nervene under kontroll.

Niklas hadde store ambisjoner om å vise muskler i det sterke selskapet, og han visste at han på en maksimal dag kunne være god for bronse i markløft, hvor han sto med 300 kg som personlig rekord på det tidspunktet.

— Hvordan har du ladet opp til mesterskapet?

— Jeg har trent hardt fem dager i uka siden april. Og de siste dagene har jeg hatt fokus på å spise riktig og få nok hvile. Jeg stiller topp forberedt, sa han til ST.