Knykengjengen stilte med både materialer og arbeidskraft da kommunen tok kontakt: - For en herlig gjeng

Orkland

- Det er en stund siden vi fikk forespørselen fra kommunen. Orkland kommune var klar over at vi hadde lemmer som vi bruker under Orkdalsmessa, som også kunne brukes for å rigge opp vaksinasjonsbåser i Orklahallen. Vi hadde ingen motforestillinger da Arnt Tronvoll tok kontakt å lurte på om vi kunne bidra. Vi stilte vel med ni mann på mandagen hvor vi kjørte ned lemmer til Orklahallen og monterte. Vi er i grunnen alltid innstilt på å bidra når kommunen har behov for hjelp, så dette var bare trivelig, sier styreleder i Orkdal IL, Magne Fossbakk.