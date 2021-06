Bygger lagerhall på 360 kvadrat til 3 millioner, men den blir trolig langt billigere: - Vi har ikke behov for å ta opp lån

Orkland

- Det er rett og slett for at vi har utvidet en god del i Knyken, noe som gjør at vi har en del kostbart utstyr som vi ikke har lagerplass til. Vi har blant annet tråkkemaskiner, ATV, traktor, snøskutere og en god del sperrevegger som brukes i forbindelse med arrangement, sier styreleder i Orkdal IL, Magne Fossbakk.