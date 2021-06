Orkland

Lørdag åpner en ny utstilling ved Galleri Sagatun, der deler av inntektene går til dyrevernorganisasjonen Potespor i hjertet. Tema for utstillingen er dyr og poter, med litt ekstra fokus på katter.

For de fleste verkene, går en prosentandel av salgssummen til organisasjonen, mens noen av verkene er donert til Potespor i sin helhet.

En av verkene som er donert til organisasjonen, tilhører Camilla Rose Gjertsen.

- Dette er en tegning av min egen katt, Amadeus. Jeg har tre katter selv og synes at Potespor gjør et så godt og viktig arbeid, at de fortjener all den støtten de kan få. Hvis noen har lyst til å kjøpe dette bildet, så går hele salgssummen til dem, sier 27-åringen.

Store ambisjoner

Gjertsen har også med flere andre bilder, deriblant tegninger av en bjørn og et ekorn.

- Alle dyrebildene inneholder jo poter, og passer sånn sett fint inn under temaet, smiler hun.

Før jul ble hun medlem i kunstforeningen i Skaun, hvor hun nå også sitter i styret.

- Hvor hardt satser du på kunsten?

- Målet er å leve av den. Hadde jeg fått muligheten til det, så hadde det vært veldig fint, sier hun.

- Min første utstilling

Guri Hove, som kommer fra Stjørdal, men er bosatt på Storbuan i Meldal, stiller ut flere tusjtegninger.

- Dette er faktisk min aller første utstilling, så det blir veldig spent. Det er så artig å bli invitert. Nå er jeg mest spent på om det kommer noen folk, sier Hove.

Primus motor for Galleri Sagatun, Jorunn Ree, gleder seg til å åpne en ny kunstutstilling - på det som faktisk er gullbryllupsdagen til Jorunn og ektemann Per Inge Ree.

- Det blir både kunstutstilling, loppemarked, loddsalg og tombola, i tillegg til at vi har en liten kafé på låven her.

- Betyr alt

- Hvorfor velger du å donere deler av inntektene til Potespor i hjertet?

- Vi har gitt deler av inntektene til veldedighet flere ganger før, blant annet til frivilligsentralen og aktiviteter for barn. Denne gangen var det dyrene sin tur, sier Jorunn Ree.

Nina Lien Birkeland fra Potespor i hjertet var til stede under onsdagens pressetreff på Sagatun-låven.

- Jeg synes det er helt fantastisk at de velger å støtte Potespor. Denne utstillingen er så artig, jeg tror aldri jeg har sett så mange katter før i hele mitt liv, og det sier litt med tanke på det jeg driver med til daglig.

- Hva betyr det for organisasjonen?

- Alt. Potespor lever av frivillige organisasjoner og at folk engasjerer seg - ildsjeler, rett og slett. Vi setter stor pris på støtten.

Følgende kunstnere har levert sine verker til utstillingen: Margareth Maalø, Eva Melgård, Eli Loise Foss Morgan, Jorunn Ree, Guri Hove, Gunn Mari Sørløkk, Aud Berit Melgård, Marit Røli, Tove Monseth, Camilla Rose Gjertsen, Gøril Klemmetsen og Benedicte Aasen Steigedal.