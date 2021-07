Tre personer fikk medalje for lang og tro tjeneste

Orkland

Dette var fordi tre av deres ansatte skulle få sine vel fortjente medaljer etter mer enn 30 års tjeneste.

I disse dager kan man få Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste etter 25 år, men det er opp til bedriftene selv å bestemme når de vil dele ut, så lenge det er minimum 25 års tjeneste.

Medaljene ble delt ut av tidligere ordfører i Meldal – og tidligere stortingsmann – Arne L. Haugen. Både varaordfører og ordfører i Orkland ble i tur og orden forhindret pga. uforutsette ting i forhold til korona.

I sin innledning sa Kjell Berdal at da de to ble forhindret måtte de gå «høyere opp». Arne L. Haugen var sporty og takket ja til å komme på bare noen timers varsel.

Etter utdelingen ble de ansatte og gjestene servert Bergmannskroas burger med dessert og kaffe.

Etter utdelingen sist uke har nå 18 ansatte hos Ole Lium Møbelverksted AS mottatt medaljen for lang og tro tjeneste. Det vitner om en trofast og stabil arbeidsstokk.

Litt om mottakerne:

Ivar Ersvik (startet hos Lium 09.04.1985)

Allsidig fagarbeider som deltok i alle typer arbeid. Var en av de første som ble opplært på CNC-styrt bor- og fresemaskin i 1989. Ivar fikk etter hvert stor interesse for data, og han studerte mye hjemme. Han begynte også etter hvert å lære seg datategning med AutoCad. Tegning ble nødvendig for å ha som grunnlag for programmering av datafresen.

Etter hvert som behovet for tegning økte, ble Ivar tatt inn på deltid på kontoret for å hjelpe Kjell med tegning. Dette behovet ble bare større og større, så nå har Ivar i mange år vært i heltid på kontoret. Ivar er også vår interne ekspert på data, og den som løser det meste av utfordringer der, samt andre ting som har med det tekniske og drift å gjøre.

Kjell Berdal (startet hos Lium 08.01.1990)

I 1989 lanserte Nobø Fabrikker AS en ny møbelserie som de kalte Cenit. Den var basert på nærmest frie former, og behovet for tegning med digitalt verktøy økte. Innkjøpet av CNC-styrt fres- og boremaskin i 1989, kom som følge av produksjon av den nye serien. Administrasjonene trengte komplettering og valget falt på Kjell.

I tillegg til fagbrev som møbelsnekker har han utdannelse fra teknisk fagskole for møbel og trevare ved Sykkylven videregående skole. Der fikk de opplæring i tegning med AutoCad. Dette kom godt med når produksjonen med serie Cenit skulle i gang. Det gamle tegnebordet ble etter hvert ryddet vekk. Kjell fikk etter hvert rollen som produksjonsleder.

Når Johan Martin Lium trappet ned fra slutten av 2012, ble Kjell ansatt som daglig leder fra 01.01.2013. En jobb han har skjøttet meget godt. Ved siden av daglig leder-oppgaver deltar Kjell fortsatt med prisregning, tegning og produksjonsunderlag så langt som tida strekker til.

Jan Tore Haukli (startet hos Lium 26.02.1990)

I likhet med Ivar var Jan Tore en allsidig fagarbeider som deltok i alle typer arbeid. Men etter hvert ble han mer og mer opplært til å bistå Kjell Krogstad på finerrommet. Det er nærmest et eget fag i faget å lære seg å sette sammen finerark til fine mønster.

Behovet for administrasjon har økt gjennom åra etter hvert som bedriften og aktiviteten økte. Kjell Krogstad ble arbeidsleder etter at Ole Lium døde og Johan ble alene på kontoret. Senere ble Jan Tore reserve arbeidsleder, og da Kjell Krogstad trappet ned, overtok Jan Tore denne oppgaven fra 01.01.2009. Det er en oppgave som krever sin «mann», og som Jan Tore har håndtert godt.

Tidligere har 15 personer blitt tildelt Norges Vels Medalje for minst 30 års tjeneste ved Ole Lium Møbelverksted AS.