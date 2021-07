Tatt ut på G17-landslaget

Orkland

— Jeg har alltid hatt en drøm om å få spille med det norske flagget på brystet. Nå ser det ut som det kan bli en realitet. Det var trener Ståle Stensaas som i dag kom med den gledelige nyheten om at jeg er tatt ut til å spille for Norge. Det og at det er en firenasjonsturnering i Falkenberg i Sverige er det eneste jeg vet. Jeg regner med at jeg vil få mer informasjon etter hvert, sa Lars Arne til avisa Sør-Trøndelag. 16-åringen som hadde hatt en stor sesong på det punktet i Rosenborg-drakta, hadde all mulig grunn til å smile da han fikk beskjed om uttaket. Det kom overraskende ettersom han ikke hadde vært på noen landslagssamlinger før.

— Det er fortjent at Lars Arne nå får sjansen. Han har jobbet hardt og får betalt i form av et landslagsuttak. Førsteårsjunioren har blitt bedre på de fleste områdene det siste halvåret. Togstad har god fotballforståelse og bra fysikk. Få jevnaldrende har så fin ro i spillet og god oversikt som det Lars Arne har. Han må jobbe med tempoet og forflyttingsiten. Det er på det området han har mest å hente for tiden, sa Stensaas da uttaket var klart. Den profilerte treneren la ikke skjul på at det var stas hver gang klubben fikk frem landslagsspillere. Det hadde begynt å bli noen etter hvert etter at han tok over som landslagstrener.

Gav ekstra motivasjon

— Hva betyr landslagsuttaket for deg personlig, Lars Arne?

— Det er først og fremst veldig motiverende. Lysten til å satse på fotball blir ikke akkurat mindre av at du blir tatt ut i din første landslagstropp.