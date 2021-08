Spesielt lys i Meldal

Orkland

Dette spesielle lyset ble fanget på film av Gunn Helen Berg, og er forårsaket av den monokrome regnbuen.

Den rosa regnbuen og himmelen skyldes ifølge statsmeteorolog Unni Nilssen fra Vervarslinga på Vestlandet via en artikkel hos Yr.no, at solhøyden er lav mens det regner, altså en bygevær like før solnedgang eller etter soloppgang.

Dette fordi at når sola står lavt på himmelen, må solstrålene passere gjennom et tykkere lag av atmosfæren enn hvis den står høyere. De solstrålene med lengst bølgelengde, er de med rødfargen, og de holder seg mest intakt over lengre distanser. De med de kortere bølgelengdene – de grønne og blå fargene, blir mer spredt og kan nesten forsvinne om sola står lavt.

Hvis det begynner å regne akkurat ved solnedgang eller soloppgang, kan lyset med de kortere bølgelengdene forsvinne helt fra spekteret. Dette på grunn av både avstand og nedbør. Og resultatet blir da den vakre og sjeldne monokrome regnbuen, som kun inneholder det røde – eller i dette tilfellet, det rosa – lyset.

Når solstrålene treffer regndråpene, brytes og avspeiles de slik at de danner en regnbue. Strålende blir sendt tilbake i en vinkel på 42° eller mindre, aldri i en vinkel som er større. Derfor vil området innenfor regnbuen fange og reflektere lyset, og dermed virke lysere enn området utenfor.