Gass til halv pris fristet ordføreren

Orkland

— Det er en tøff satsing at en person stiller seg bak et sånt miljøprosjekt, sa Gunnar H. Lysholm. Den daværende orkdalsordføreren stilte opp da Jøran Ysland i firmaet Orkla Gass inviterte til offisiell åpning av den da nye propangasstasjonen som lå ved Bowling1 og Shell på Orkanger.

Halv pris

Den nærmeste gasstasjonen på den tiden var i Trondhjem, og Lysholm syntes det var viktig for utviklinga av Orkdal som miljøkommune at et sånt tilbud også kom til kommunen. Da kunne kanskje flere skifte over til gass. At det var miljøvennlig å kjøre på gass, med 20–30 prosent lavere CO₂-utslipp enn med bensin, var nå én ting. Men at gassen ble solgt til 7 kroner literen mens bensinen kostet det dobbelte, gjorde det enda mer interessant. Effekten var den samme om man kjørte på bensin eller gass, noe som betød at drivstoffutgiftene kunne halveres.

Lovet møte

Kommunen var også opptatt av å kjøre miljøvennlig, men hadde foreløpig satsa på noen få elbiler. Etter møtet med Ysland lovet gammelordføreren at han skulle sørge for at gassleverandøren fikk et møte med kommunens innkjøpere for å vurdere å satse på gassbiler neste gang. Også privat ville ordføreren vurdere gassbil, men på den tiden kjørte han dieselbil, og den kunne ikke bygges om.

Prisen for ombygging av en bensinbil var mellom 25 000 og 40 000 kroner, alt etter hvor mange sylindre motoren hadde. Alle bensinbiler eldre enn 2001 kunne bygges om, men for nyere biler krevdes det en spesiell type godkjenning, så ikke alle modeller kunne bli gassbiler.

Ombygginga tok 2,5 til 3 dager, og gasstanken kom i tillegg til bensintanken, slik at man kunne veksle mellom de to drivstofftypene.