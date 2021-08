Orkland

En mann i 20-årene ble anmeldt for å ikke etterkomme pålegg om å dempe feststøy natt til søndag. Festen fant sted på Orkanger, og naboer klaget over at natteroen ble forstyrret. Klokka 03.45 har politiet lagt ut melding om at de har vært innom festen to ganger. Tre bilførere er blitt bortvist fra samme fest, og politiet måtte avlegge to besøk til adressen i løpet av natta.