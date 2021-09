Skremt av fly

Orkland

ST var en fredag i september 2010 i kontakt med flere person som meldte om et lavtflyvende Hercules-fly over meldal og Orkdal torsdag rundt tolvtiden.

Flere ble skikkelig skremt av det de så. Flyet fløy så lavt at de fryktet det ville styrte rett i bergveggen. Andre opplevde situasjonen udramatisk.

Andre områder

Marie Løvseth Ånesbug satt ved kjøkkenbordet da hun hørte en sterk lyd.

— Først hørte jeg drønnet, og så kom flyet. Jeg så rett opp i understellet, og jeg kunne ha lest serienummeret. Så tok det bratt av mot Dombu og jeg tenkte at dette kom til å gå galt. Jeg trodde flyet ville ende i bergveggen.

STs utskremte reporter lurte på om hun ble redd.

— Ja, jeg ble det. Jeg trodde det var noe alvorlig galt med flyet og at de ikke hadde kontroll. Det er greit at Forsvaret må øve seg, men de bør finne områder som ikke er bebodd når de skal fly så lavt.

Fra Gardermoen

Ånesbug var ikke den eneste som fant hendelsen skremmende. ST snakket med flere som fryktet at flygerne ikke hadde kontroll over flyet.

Også i Orkdal gikk flyet så lavt at mange reagerte. Flyet kom fra Gardermoen og var på vei til Ørland flystasjon da det passerte Meldal.

Ikke for lavt

— Det er lov å fly helt ned mot 160 meter i grisgrendt strøk, opplyste Truls Ørpen, daværende skvadronsjef ved 335-skvadronen som opererte Hercules.

— Vi har ikke hatt noen lavtflyvning sist uke. Vi prøver å ta hensyn, men det er vanskelig for dem på bakken å bedømme flyhøyde. Folk er vant til småfly. Når det da kommer et fly med et vingespenn på 35 meter, bedømmer man høyden på en annen måte slik at flyet virker nærmere.

I tettbygd strøk kunne de fly Hercules-ene ned mot 1000 fot (om lag 300 m), der det var spredt bebyggelse ned mot 500 fot (rundt 160 m), og i forbindelse med øvelser, kunne de fly helt ned mot 200 fot (drøye 60 m) i ubebodde områder.