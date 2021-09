Ministeren kom hjem for å prate med ungdommen: — Jeg er bekymret for dem

Jeg fikk gode innspill på hva som er viktig for for at elevene skal ha det bra.

Orkland

— Statistikker og rapporter viser at vi har en økende utfordring med ungdom som sliter med psykiske vansker. Jeg er redd det er blitt et enda større problem etter pandemien, og jeg ville møte ungdommene selv for å snakke om hvordan de opplever det - hvordan de har opplevd pandemien, og hva vi kan gjøre framover for å hjelpe flere, sier Melby, som i dette ærendet inviterte seg selv til Orkanger ungdomsskole mandag.