Ola T. Lånke fyller 70 år

Rennebu

I en pressemelding fra Kristelig Folkeparti, kan vi lese at partileder Knut Arild Hareide sender sine gratulasjoner opp til Ola T. Lånke.

Da Ola gikk ut av Stortinget etter vlaget i 2009, var han stortingsgruppens ubestridte nestor, ja, han var som en veteran å regne. Han hadde da fartstid i Stortinget helt fra 1993. De fire periodene var viktige år med mange betydningsfulle hendelser, både i partiets og landets historie.

Olas fartstid i KrF går imidlertid mye lenger tilbake enn fra 1993. Han tilhører den generasjonen om hvem det sies at lederne i KrFU ble rekruttert fra lesesalen på Menighetsfakultetet. Riktignok var det ikke mer enn tre KrFU-ledere som ble hentet på den måten, men de fulgte hverandre som perler på ei snor: Kjell Magne Bondevik, Ivar Molde, og Ola T. Lånke. At to av de tre i ettertid har gjort en solid rikspolitisk innsats, tyder på at det ikke var noe galt med materialet lesesalen på MF leverte. Tredjemann valgte å prioritere prestekallet.

Men også Ola er i aller høyeste grad prest, på samme måte som han i aller høyeste grad er trønder. Det må være denne kombinasjonen som ikke minst gjorde ham til en respektert og engasjert kulturpolitiker, ifølge Hareide. I to av de fire stortingsperiodene hans, var han partiets kulturpolitiske talsmann, og et svært synlig medlem av Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité.

I sin første periode var han KrFs kommunalpolitiske talsmann, i den siste var han med i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Et års tid i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen kan Lånke også notere seg, og en periode i presidentskapet som visepresident i det daværende Lagtinget.

Fra tiden til Ola T. Lånke i kommunalkomiteen, bør man huske hans forslag om at det også skal tas estetiske hensyn i forbindelse med byggeprosjekt. Dette fikk han en enstemmig kommité med på, da innstillingen til endringer i bygningsloven skulle avgis, ifølge pressemeldingen. Det er bare ett av mange eksempler på hvordan det kulturelle er en genuin del av Olas identitet, både som menneske og politiker. Han har da også hatt – og har – styreverv i flere kulturelle sammenhenger.

Det spørs om krFs stortingsgruppe har hatt en mer entusiastisk operaelsker enn Ola. Men han er ikke typen til å ta «den høye C» i utide. Som «ækt» trønder er han lavmælt, til tider underfundig, men alltid grundig og solid, skriver Hareide.

Før Ola T. Lånke ble stortingsrepresentant var han kommunepolitiker i Trondheim og medlem av bystyret. Og det var kommunepolitikken han vendte tilbake til, nå i hjemkommunen Rennebu. I forrige periode var han ordfører i kommunen, i denne er han medlem av kommunestyret.

Veterenanen og nestoren Ola T. Lånke er fremdeles aktiv i partiet og samfunnet. Jeg gratulerer ham på det varmeste med 70-årsdagen, hilser partileder for Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide.