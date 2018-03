Stort engasjement for andre

Rennebu

Menighetene i Nidaros er godt i gang med forberedelsene til årets fasteaksjon. I disse dager reiser fasteaksjonskoordinator Gunnhild Gravaas rundt i menighetene for å fortelle om årets aksjon.

Lokalt engasjement

Også i år skal menighetene i Rennebu og Oppdal gjøre en innsats for Kirkens Nødhjelps arbeid. Marita Lund Moen skal konfirmeres i Berkåk kirke 3. juni. Kaisa Holm skal konfirmeres i Rennebu kirke 27. mai. De er to av konfirmantene i Nidaros som bruker fastetiden til å hjelpe medmennesker.

Den blå planet

Etter påske er det spådd at millionbyen Cape Town vil gå tom for vann. Gjennom fasteaksjonen er blant annet menigheten i Rennebu med på å gi mennesker var tilgang på rent vann.

Jorden kalles «den blå planet» fordi tre fjerdedeler av planetens overflate består av vann. Likevel er det vannmangel i verden. Dette skyldes at 97,5 % av vannet er saltvann. Det er med andre ord kun 2,5 % som er ferskvann, og 70 % av dette er frosset ned. Kun 0,83 % av jordas ferskvann er tilgjengelig.

— Ferskvann er en knapphetsressurs i store deler av verden. hvis man ikke behandler vannet bra, blir alt veldig vanskelig. Alt er jo avhengig av vann. Jordbruk, industri, og alt for at samfunnet skal gå rundt, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Viktig når det haster å hjelpe

Kirkens Nødhjelp leverer vann, toalett, og hygieneartikler, samt tømmer søppel i flyktningleirer. Det er arbeid som organisasjonen kan gjøre på grunn av støtten fra norske givere.

— Pengene vi får inn gjennom Fasteaksjonen gir oss en økonomisk muskel som gjør det mulig for oss å reagere raskt når en krise oppstår, slik vi gjorde i Angola da flyktninger kom over grensen fra Kongo. Da kunne vi komme fort i gang med midlene fra våre norske givere, mens vi ventet på mer støtte fra andre givere, slik som FN. Støtten fra det norske folk gjør at vi kan handle raskt og redde flere liv, sier Helland.

Alle bidrag teller

Konfirmantene Marita Lund Moen og Kaisa Holm mener det er viktig å bidra.

— Pengene går til de som ikke har vann, sier Marita.

— Slik at de skal få rent vann, føyer Kaisa til. Det er ikke rettferdig slik det er nå.

— Vann er viktig for å overleve, sier Marita.

Når de to konfirmantene blir spurt hvor mye folk må gi for at det nytter, svarer de:

— Om det er 10 eller 1000 kroner, så bidrar man, sier Marita.

— Alle bidrag teller, sier Kaisa.

Det koster 200 kroner å gi et menneske varig tilgang på rent vann.

— Det er en lav investering for en langsiktig handling, forteller Gravaas.

— Dette er en viktig sak, sier Kaisa.

Konfirmantenes oppfordring er med andre ord klar:

— Vær med å bidra!