Kaffe og hyll-kak i Jutulstuggu

Tømmerbygget ved Rv 700 på Stamnan i Rennebu leies til vanlig ut som selskapslokale for diverse arrangement. Aksjeeier og styremedlem Ivar T. Hoel forteller at det er stor pågang, men at de likevel har kapasitet til å ta inn flere.

Åpent hver lørdag

— Jutulstuggu brukes som regel til bryllup, bursdager og møter. Det kunne vært mer brukt enn det er nå, for vi har kapasitet til å holde flere arrangement, sier Hoel.

Han forteller at de i sommer har tenkt å ha åpen kafé hver lørdag, der det blir servert hyllekake og kaffe til de besøkende.

— Vi starter den 15. juni og holder på ut august.

Rekonstruksjon

Jutulstuggu som ble satt opp i 1997, er en rekonstruksjon av et liknende bygg fra middelalderen, som sto noen hundre meter ovenfor. Det originale Jutulstuggu sies å ha blitt hogd i 1249, og ble kjent som et av landets mest særpregede laftede bygninger.

Også kronprins Haakon har besøkt Jutulstuggu. Da lokalet var ferdigbygd i 1997, var kronprinsen der og erklærte Jutulstuggu for åpnet.

Framtidsplaner

Ifølge Hoel har Jutulstuggu kapasitet til å holde arrangement med opp til 50 personer, og er et lokale med mange muligheter . Tore Uvsløkk er også enig, og forteller at de har flere planer mot høsten.

— Det er et fint bygg. Mot høsten skal vi ha noen kvelder med blant annet vilt- og rakfiskaften, så da er der bare å melde seg på, sier Uvsløkk.