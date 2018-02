Vinterferie på Rindalsskogen

Rindal

Tirsdags morgen tok jeg meg en tur til skiløypa som går fra Haugen på Rindalsskogen og opp til Garbergsfjellet som grenset tett inn til Rindalsskogen, men i Trøndelag. Dette er et populært turområde både fra Rindalsskogen og Storås. Ca. 1–2 mil med fine løyper som egner seg godt for alle alderes grupper, her kan du gå rett ut fra hytta på Rørvatnet eller parkere bilen på forskjellige plasser i Rørdalen og på Skogen

Tirsdags morgen var det minus 12 grader, det knaset i snøen der jeg gikk i den fine oppkjørte løypa opptil fjellet. Sola som kom opp over fjella, kjente jeg at varmen kom. Og bak meg hørte jeg skituristene kom, med et brett smil og lua godt ned i øynene kom to gutter i fint trav forbi meg og etter hvert kom det flere og flere som hadde som mål om å bestige Garbergsfjellet og ligger på 620 moh.

Her kan du gå inn på ei lita hytte og varme deg, koke kaffe eller bare slappe av får hjemturen.

Denne helga var det ca. 30 stk. som hadde tatt turen opp, kunne Håvar Norli fortelle. Norli er en av mange frivillige som stiller opp så skituristen skal få fine skiopplevelser. Han kjører både fra Haugen, Rørdalen via Garbergsfjellet og fram til lysløypa på Storås.

– Det er drømmejobben min å kjøre tråkkemaskin, ca. 4 timer tar en rundtur, forteller Norli. Han med flere bidrar på sin måte for at turfolk skal få en fin opplevelse både sommer og vinter, hytta på Garbergsfjellet må ha tilkjørt både ved og vatten.

Rindalsskogen er et veldig fint område med mange hytteturister, som kommer blant annet fra Kristiansund til Trondheim. Her er det yrende liv vinter som sommer, og denne vinteren har snøen lavet ned og skapt drømmeforhold i fjellheimen.