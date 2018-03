Kjørte snøskuter ulovlig i rasutsatt område

Rindal

Søndag morgen ble det observert ulovlig snøskuterkjøring i Tifjellet i Rindal.

- Det var to ukjente personer som bedrev ulovlig skuterkjøring i utmark. Dette skjedde helt i nærheten av et område der det gikk et snøras dagen før, opplyser operasjonssentralen på Nord-Møre.

Her gikk det et snøras

På grunn av kapasitetsutfordringer, ble det ikke iverksatt operative tiltak i forhold til skuterkjøringa.

Tifjellet ligger på Rindalsskogen i Rindal kommune, mellom Rindalsskogen og Romunstadbygda, cirka fire-fem kilometer fra fylkesgrensa mot Trøndelag. Fjellet er på cirka 720 meter over havet, og er et populært turområde både vinter og sommer.

Snøraset ble meldt inn til Rindal Røde Korps Hjelpekorps. Sikre kilder opplyste at det ikke var skispor eller skuterspor i området, derfor ble det ikke satt i gang noen tiltak fra Hovedredningssentralen (HRS).

Intensiverer jakten på ulovlig skuterkjøring