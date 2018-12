Frikjent etter traktorulykke

Rindal

En mann i 70-åra fra Rindal er i dag frikjent for uaktsomt drap etter ei traktorulykke i juni i år.

Nordmøre tingrett slår i dommen fast at det ut fra bevisførselen i saken ikke kan utelukkes at tiltalte satte på parkeringsbremsen da han parkerte traktoren, og at det derfor ikke kan legges til grunn at han ikke har utvist tilstrekkelig aktpågivenhet og varsomhet, i forkant av at traktoren han hadde parkert begynte å trille og deretter traff Harald Solvik (70), som omkom i ulykka.

ST kommer med mer.