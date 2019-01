Professor med adresse Rindal

Rindal

Det var ikke så overraskende. Mer oppsiktsvekkende var det kanskje at den maritime professoren hadde postadresse i innlandsbygda Rindal.

— Slettes ikke noe problem, smilte professoren som var på familiebesøk i Orkdal.

For Kjetil Fagerholt var en landsens gutt så god som noen. Han er oppvokst på Orkanger, ble gift med ei jente fra Rindal, og valgte å bygge hus og bosette seg i Rindal med familien. Han hadde aldri betraktet bostedet som noe hinder for å praktisere faget som han var professor i.

Pendling og hjemmekontor

Tidligere hadde han jobbet som førsteamanuensis i 20 prosent stilling ved Institutt for marinteknikk ved NTNU i Trondheim. Det var ved det samme instituttet han så ble tilsatt som professor og hvor han underviste i et fag som han hadde utviklet selv. Ved siden av stillinga som professor var han også logistikksjef ved Pipelife Norge i Surnadal.

— Denne logistikken har derimot lite maritimt over seg, fortalte han.

De siste fem årene hadde Fagerholt pendlet fra Rindal til Trondheim. Han understrekte at det slettes ikke var noe problem å bosette seg i distriktet og samtidig ha ambisjoner i jobbsammenheng. Det var fullt mulig med jobbkarriere gjennom en kombinasjon av pendling og hjemmekontor.

Sivilingeniør

Kjetil Fagerholt er utdannet sivilingeniør i marin hydrodynamikk. Han fikk jobb ved Marintek og mente at det var mer ved en tilfeldighet at han videreutviklet seg innenfor maritim logistikk.

Gjennom studier, vitenskapelig dokumentasjon, og publikasjoner av artikler rykket han opp til professor. Det var neppe en tittel han ville gå rundt og titulere seg med. Til det virket rindalsprofessoren altfor jordnær og alminnelig.

Like fullt viste det at det er mulig å gjøre jobbkarriere også for den som valgte bomiljø fremfor jobbmiljø.