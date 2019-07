– Størst i verden

Rindal

Festivalen det var snakk om het Fosterfestivalen.

— Det blir en festival utenom det vanlige! sa festivalsjef Live Olsen.

Sammen med Camilla Liland skulle hun i august 2011 arrangere Fosterfestivalen, med festivalbaser over hele verden. Det var en gratisfestival som strakte seg helt fra Gamvik i Norge til Queenstown i New Zealand.

— Det er verdens største festival, sa Olsen entusiastisk.

Foster i fyrstikkeske

Det meste ville likevel foregå i Trondhjem. En transportabel scene skulle trekkes fra park til park, og det skulle bli konserter på flere utesteder.

— Å ha det moro er hovedfokuset for festivalen, understreket Olsen.

Derfor skulle det også bli en festival utenom det vanlige, med alt fra gjøgling og joik til metal og mattips fra Kina. Men hvor kom ideen fra?

— Det startet i fjor sommer. Camilla kom på besøk fra Oslo og hadde et plastfoster i veska. Fosteret lå i ei lita fyrstikkeske. Vi bestemte oss for å lage en festival, og da ble det fosterfestivalen – en festival under utvikling, fortalte Olsen.

I 2010 hadde de en liten festival med rundt 35 deltakere, men i 2011 ville det bli mange flere.

Ballet på seg

Festivalen hadde fått støtte fra både kommunen og fylkeskommunen, og samarbeidet med flere utesteder i Trondhjem. I tillegg hadde de to jentene fått med seg 30 frivillige, som skulle jobbe med foto, film, reklame, og scenebygging.

— Vi ante ikke hvor stort det skulle bli da vi starta. Det har bare balla på seg, sa Olsen.

En rekke arrangement ville gå av stabelen i samarbeid med Fosterfestivalen. Det skulle blant annet bli fosterfest i Sofienbergparken i Oslo, joik i Gamvik, DJ Phatkat i Queens-town, og musikalske innslag fra Båtsfjord.

— Denne festivalen viser fram at alt er mulig, og det er eneste som skal til for å få festivalpass er å finne festivalen, avsluttet rindalsjenta og festivalgeneralen Live Olsen.