Rindal

Torsdag 13. mai var det hundeutstilling for dachs på Skogsletta grendahus og fotballstadion i Rindal. Her var det et yrende liv med ca. 30 dachser.

Smittevernet var satt i fokus, så dette arrangementet ble delt inn i grupper etter tid, og området va ravsperret for publikum som holdt seg på avstand. Til tross for det var utstillere og dommere godt fornøyd. Det er viktig med utmerkelser når en skal drive oppdrett og salg av valper.