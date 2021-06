Fikk klarsignal fra kommuneoverlege til å arrangere løp, men Småtrolluka avlyses

Rindal

Norges Friidrettsforbund har på bakgrunn av Trinn 2 av gjenåpninga, utarbeidet nye retningslinjer for arrangement, gjeldene fra 02. juni. Den viktigste endringen er at breddeidrettsbegrepet er tatt ut, noe som betyr at seniorløpere nå kan konkurrere utenfor sin egen kommune.