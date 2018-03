Planprogram ut på høring

Skaun

Skaun kommune legger planprogrammet for utvikling av Venn sentrum ut på høring.

Skaun kommune ønsker å videreutvikle Venn sentrum og legge til rette for aktivitet, samt styrke grunnlaget for skole, barnehage, nærbutikk og kirke. Tirsdag behandlet plan- og miljøutvalget i Skaun en sak om oppstart av arbeidet med en områdeplan for Venn. Innstillinga fra rådmannen om å legge planprogrammet ut på høring ble vedtatt.

Ifølge planprogrammet er formålet med planen å legge til rette for utvikling og aktivitet i Venn sentrum og forbedre trafikksikkerheten. Planen skal definere arealbehovene til funksjoner i sentrum og forbindelser mot nærliggende boligområdet.

Lite ledig areal

Det overordnede målet er at Venn skal bli et attraktivt sentrum hvor det er lagt til rette for befolkningsvekst, samt bolig- og næringsutvikling for denne delen av kommunen. Plansituasjonen på Venn trenger oppdatering og kommunen ønsker å lage en helhetlig plan for sentrum om tilstøtende områder. Det er behov for å regulere nye byggeområder til all slags sentrumsutvikling, da det er lite ledig areal i dag.

Viktige momenter i planarbeidet vil være: