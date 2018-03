Hjelp mot kroppsklemma

Skaun

Tirsdag forteller Mogstad om boka si og gir samtidig gode råd om dette å være bevisste og gode foreldre / voksne i denne krevende utfordringa, som for mange er ukjent terreng. Arrangøren mener at arrangementet ikke bare passer for voksne som omgås ungdom, men også for ungdommene selv.

Barne- og ungdomsbibliotekar Ann Helen Bergsland Mørk opplyser at denne kvelden er en del av arrangementsrekka «En smal sak» som er støttet av Nasjonalbiblioteket og i samarbeid med Barn, familie og helse i Skaun kommune.

Andre arrangement i Smal sak-rekka er Frøbibliotek 11. april og hundekjøring og friluftsliv med besøk av hundekjører Sigrid Ekran 24. mai.