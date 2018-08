Skaun

Ingen kom til skade da det oppsto brann i et bolighus på Venn i Skaun mandag kveld.

Brannen ble meldt rundt klokka 18, og store styrker fra brannvesenet rykket ut.

Huset ble raskt overtent, og brannmannskapene hadde ingen mulighet til å redde huset. Ved 21-tida mandag kveld opplyser brannmannskapet på stedet at brannvesenet vil sørge for en kontrollert nedbrenning, og at etterslokking vil pågå utover kvelden og natta.