Stordag på bygdemuseet

Skaun

Det var mange som tok turen til Skaun bygdemuseum i det fine høstværet. Leder i Skaun bygdamuseum, Tove Rosvold, ønsket velkommen. Nybygget ble høytidelig åpnet med snorklipping av ordfører Jon P. Husby sammen med leder i Skaun bondelag, Jørn Aas, og nestleder i Skaun bygdamuseum, Leif Olav Syrstad.

Utallige dugnadstimer

Bondelagets representant for redskapssamlinga, Ottar Høiseth, og byggeleder Steffen Onsøien fra Skaun historielag, informerte om planleggingen av nybygget og byggeprosessen fram til det sto ferdig. Det er lagt ned en enorm innsats og utallige tusen dugnadstimer i et bygg som huser en redskapssamling på over 120 gjenstander og Skaun historielags utstilling.

Velfortjent skryt

Nybygget har også sanitæranlegg, møterom, og et brannsikkert rom for arkiv. Samtidig med åpningen ble redskapssamlingen offisielt overrakt fra Skaun bondelag til Skaun bygdamuseum ved leder Tove Rosvold. Initiativtakere og dugnadsgjengen fikk velfortjent skryt og blomster fra ordfører Jon P. Husby og fagleder for kultur Steinar Haugen.

Ute på tunet bidro Eggkleiva mannskor med vakker sang, og som seg hør og bør framførte de Skaunasongen.

Skaun bygdekvinnelag gjorde en stor innsats på kjøkkenet og serverte rømmegrøt, spekemat, kaffe, og vafler.