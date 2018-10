Vil doble støtten til TV-aksjonen

Skaun

Overfor formannskapet i Skaun kommune, har opposisjonsleder Erik Fenstad (H) foreslått å doble bevilgningen til TV-aksjonen, slik at den utgjør kroner 2 per innbygger.

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 21. oktober, der inntektene går til Kirkens bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning. Over ett hundre tusen frivillige bøssebærere banker på 2,3 millioner dører.

Ved utgangen av årets andre kvartal bodde det 8 184 innbyggere i kommunen. Støtten beror på at kommunestyret i Skaun vedtar og støtter formannskapets innstilling, på torsdagens møte.

