Julemarked for første gang

Skaun

Lørdag blir det julemarked i Lyngstua i Børsa.

Julemarkedet er nærmest som en familiebegivenhet å regne. Det er nemlig Maj Hågensen Handegard og hennes niese, Astrid Hågensen Kleven, som står bak arrangementet.

De to tilbyr et imponerende utvalg håndarbeidsprodukter, og de har laget absolutt alt selv. Dette er første gang de to innbyr til julemarked i Lyngstua, og besøkende kan velge blant alt fra barnestrikk, tovede votter og nåleputer til hekla miljønett og selbuvotter.

Ingen kjøpeplikt

- Alle er velkommen. Det er absolutt ingen kjøpeplikt. Folk kan stikke innom og ta en kopp kaffe med for eksempel hjemmebakte sveler eller julebakst attåt, sier Astrid Hågensen Kleven.

Hun oppfordrer folk til å kombinere et besøk på julemarkedet med en tur i marka.

- Det er jo veldig fint turområde fra Lyngstua, og da kan det kanskje smake med kaffe og hjemmebakst før eller etter turen, sier hun.

Egne bakevarer

Handegard og Kleven har laget alle bakevarene selv, og Kleven forsikrer om at ingen vil bli ruinert om de legger lørdagskaffen til Lyngstua.

- Vi setter fram ei skål, og så kan folk betale en sum og spise så mye de vil.