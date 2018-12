En person til sykehus etter kollisjon

Skaun

Nødetatene rykket torsdag ettermiddag ut etter melding om ei bilulykke på fv 800 i Børsa onsdag kveld. Politiet meldte like før klokka 20 at to biler hadde kollidert på fylkesvegen rett før Eliløkken i Børsa, og at nødetatene var på veg. Både politi, brannvesen og ambulanse rykket ut til stedet.

Politiet melder på twitter kl. 20.15 at en person er blitt sendt til sykehus med lettere skader. Bilberging skal være bestilt.

Vegen ble ifølge Statens Vegvesen stengt i begge retninger i en periode etter kollisjonen, men ble åpnet igjen like etter klokka 21. Samtidig meldte politiet at arbeidet på stedet var avsluttet.