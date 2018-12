Erkjente straffskyld etter kollisjon

Skaun

Nødetatene rykket torsdag ettermiddag ut etter melding om ei bilulykke på fylkesvei 800 i Børsa. Politiet meldte like før klokka 20 at to biler hadde kollidert på fylkesvegen rett før Eliløkken i Børsa, og at nødetatene var på veg.

Ifølge politiet skal én av bilene ha kommet over i motsatt kjørefelt. Sjåføren i denne bilen, en mann i midten av 20-åra, erkjenner straffskyld. Han ble avhørt på stedet.

Politiet skrev dikt om glatte veier

Føreren i den andre bilen, en mann i 40-åra, ble kjørt til St. Olavs hospital for en sjekk.

Bilberging ble bestilt. Vegen ble ifølge Statens Vegvesen stengt i begge retninger i en periode etter kollisjonen, men ble åpnet igjen like etter klokka 21.