Ungdomsparti starter opp

Skaun

SKAUN: Torsdag 28. mars er det oppstartsmøte i Skaun Senterungdom ved Skaun rådhus. I anledning oppstart av ungdomspartiet, kommer Ada Arnstad, leder av Senterungdommen nasjonalt, for snakke om Senterungdommens politikk.

En av initiativtakerne til at det blir startet Senterungdomsparti i Skaun, er buvikgutten Vegard Sem som allerede har utvist et stort politisk engasjement i ung alder. Han har tidligere uttalt at han har ambisjoner om å komme opp på et nasjonalt nivå i politikken, da han opplever det som et givende arbeid å holde på med.

- Jeg får en følelse av å gi noe tilbake, og det er en god følelse, uttalte han tidligere til ST.

Torsdag 28. mars er det altså anledning for flere ungdommer til å melde seg på laget, så sant de mener Senterpartiet er rette valget.