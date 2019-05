Vårens konfirmanter i Skaun

Skaun

Mai er tid for konfirmasjon, og i år er det konfirmantene i Skaun som er først ute, søndag 12. mai. Helga 25. og 26. mai er det Buvika som står for tur, og første helga i juni – 1. og 2. juni – er det Børsa. Alt i alt er det 89 konfirmanter for Buvik, Børsa, og Skaun menigheter i år.

Skaun kirke

12. mai:

Ingeborg Stensønes Blækkan

Even Andreas Meek Bøkseth

John Eriksønn Drugudal

Magne Eriksønn Drugudal

Kjersti Marie Eide

Marius Eidsli

Håvard Klefstad

Nadia Nilssen

Julie Mo Samdal

Ingunn Solstad

Iver Syrstad

Sigrid Aarhaug

Buvik kirke

25. mai, første pulje:

Aleksander Østensen Bøkseth

Kenneth Bøkseth

Julie Valentine Stoen Engdal

Aurora Fenstad

Olav Kolsrud

Ada Kvam

Ole Langørgen

Sindre Langørgen

Ine Arntsdatter Leinum-Johnsen

Marte Myhren

Maren Sandvik Ryhagen

Sara Camilla Sneeggen

Isak Jonassen Stormyr

25. mai, andre pulje:

Stine Helesvik Aunet

Helle Sommerschild Brevik

Martine Gabrielsen

Sander Haaheim-Meistad

Oliver Kristensen

Sara Yang Lenes

Mikael Nilsen Orten

Martine Storvik

Trym Adrian Rugelsjøen

Nora Grace Stendahl

Andrea Svendsen Tronvik

Malin Husmo Tuven

26. mai, første pulje:

Amalie Therese Buljo

Vilde Bones-Hammervold

Anne Strand Gladsø

Helene Lyng

Mathias Leander Nyang

Gina Pelling Overskott

Veronika Buhaug Sjaastad

Tom André Bøkseth Stellander

Oddmund Hjelen Svanem

Andre Vikhals

Marielle Hammer Vinsnes

Hermine Aarvik

26. mai, andre pulje:

Celina Farstad Dahl

Mina Iselin Johannessen-Rabbevåg

Ola Heksem Kjellås

Sigurd Langmo

Lene Brønstad Melbye

Frida Pedersen

Julian Tingstad Sandø

Julie Stensvik

Lotte Østbyhaug

Børsa kirke

1. juni, første pulje:

Marius Neeraas Amdam

Malin Augdal-Berg

Sofie Berg

Selma Berg

Peter Nickolaj Botslangen Beseth

Markus Hollund Johansen

Henrik Hommefoss Johnsen

Martin Liaklev

Patrik Naas

Stine Stokkan

Mia Sundsøy

Trygve Sørensen

1. juni, andre pulje:

Vebjørn Grøttum Bugge

Phillip Erlien

Torjus Tjelle-Heen

Jo Kjærem

Hallvard Fremo Lien

Julian Johnsen Mortensen

Johannes Rian Opland

Mathias Schjetne

Andreas Skuterud

2. juni:

Oda Marie Møller Andersen

Olav Sverre Bårdvik

Lars Dørdal

Sander Forren

Daniel Grønning

Johanne Jensen

Berit Muhle Løvset

Nils Unsgård Riaunet

Ane Kornelia Øien Tangvik

Daniel Aas