Ordførerens siste tur

Skaun

– Ja, det blir jo det, men det kan jo være at jeg blir med senere år også, men da ikke lenger som ordfører, sier Husby, til avisa Sør-Trøndelag.

Dagens ordfører var med da den første ordførerturen gikk av stabelen for tretten år siden, og har vært med på samtlige siden.

– «Ordførerens tur» er et bidrag for å fremme friluftsliv som en helsebringende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet. Samt en ypperlig mulighet for å bli bedre kjent i eget og andre områder i regionen. Det er et lavterskeltilbud som er viktig for folkehelsa.

- Du har vært med på samtlige tolv turer, til nå. Hvorfor er dette så viktig for deg?

– Jeg var jo med på å starte opp dette, så da må man gå foran som et godt eksempel. Og så er det sosialt og trivelig. Det er forholdsvis lite krav til fysisk form. Greier man å gå, så går det greit. Så det er åpent for alle. Jeg håper på mange deltagere, og så hadde det vært fint med godt vær.

Årets tur går til Rundhaugen på Mjølhuskjølen, og det er som vanlig Trondheimsregionens friluftsråd som har utfordret ordførerne i regionen om å ta med innbyggerne sine på tur. Det har ikke lykkes ST å få på det rene om ordføreren har noen overraskelser på lager, i og med at det er hans siste tur som ordfører.

– Jeg bruker ikke å overraske, for jeg er ganske forutsigbar. Det blir noe å bite i og litt kaffe, i tillegg til litt orientering om hvor vi går hen. For det er jo forskjellige turer hvert år. Det er så mange flotte turområder i Skaun, så det er det minste problemet å finne nytt og uprøvd turterreng.

– Det at ordførerne arrangerer turer for sine innbyggere er et signal om at disse kommuneen ønsker å tilrettelegge bedre og øke fokuset på helsefremmende aktiviteter, sier Knut Erling Flataker, daglig leder i Trondheimsregionens friluftsråd.

Ordførerne i Trondheim, Malvik, Klæbu, Selbu og Melhus kommuner arrangerer lignende turer.