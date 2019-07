Stortrivdes blant gutta

Skaun

— Jeg har fått virkeliggjort en drøm, og kan ikke si annet enn at jeg stortrives, sa hun til ST.

Svenneprøven bestod hun med glans, og en knapp uke senere var hun godt i gang i jobben som rørlegger. På ordentlig.

— På en måte har jeg alltid hatt en drøm om å jobbe som handverker, og jeg er veldig glad for at jeg har fått denne sjansen, sa hun.

Flott arbeidsmiljø

Handverksyrker er tradisjonelt sett på som regelrette mannsbastioner, men Wenche var ikke det spor redd for at hun ikke skulle trives med hovedsakelig mannlige kolleger.

— Jeg har både jobbet som ekstrahjelp i butikk med hovedsakelig kvinnelige ansatte, samt at jeg har hatt sommerjobber som anleggsgartner i pappas firma, og for meg er konklusjonen klar; nemlig at arbeidsmiljøet på en mannsdominert arbeidsplass er minst like bra som andre steder. dette fordi mannfolk sier ifra der og da, mens damer oftere baksnakker, mente Wenche.

— Arbeidsmiljøet der jeg jobber nå er ganske enkelt flott, og jeg gleder meg til å dra på jobb hver eneste dag, la hun til.

Ny jentetrend

Wenche fortalte at hun merket at en ny trend kunne være på gang i ungdomsmiljøene når det gjaldt yrkesvalg.

— Ja, det er nesten så man merker at jentene i større grad enn før velger utradisjonelle yrker. Nå vil det neppe skje at det blir like mange kvinnelige som mannlige handverkere, men at det blir en viss økning i kvinneandelen utover, det har jeg stor tro på, avsluttet hun.