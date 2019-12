Tore vokste opp med Jul´tufsen

Skaun

Av Toril Langmo Skjetne

Tore Skjetne fra Viggja er vokst opp med en juletradisjon de kalte «Jul´tufsen». Dette innebar at det skulle gjøres forskjell på hverdag og fest i årets siste måned.

Grundige forberedelser

Barneflokken på fem vokste opp i huset ved Saga på Viggja, sammen med sine foreldre, Reidun og Markus Skjetne. Tore forteller om en god barndom, foreldre med en rollefordeling som var klassisk på den tiden, og tradisjoner som ble holdt i hevd. En av de var «Jul´tufsen».

— Vi tenkte ikke så mye over det mens vi var unger. Vi gledet oss til julaften, og dagene besto av lek og moro.

Det var kanskje når han begynte å bli litt større at forskjellen på før jul og jul, ble tydeligere.

— Mamma vaska hver en krik og krok, bakte sju–åtte sorter, laga sylte og forberedte annen mat før jul. Men det var ikke snakk om at noen av oss fikk så mye som en liten smak. All den gode maten var forbeholdt julen. Tepper og duker ble vasket i garasjen i kulda. Det var tomt på bord og gulv.

Nærmest tomt var det også i kjøleskapet da høytiden nærmet seg, for det ble nemlig ikke kjøpt nytt hvis det ikke var helt nødvendig. De aller siste forberedelsene ble gjort natt til julaften.

— Hvert år lakkerte mamma og pappa gulvene på kjøkken og stue med oljelakk. Dette begynte de med etter vi ungene hadde lagt oss, og som regel var de ferdig i to–tretiden på natta.

Fyldig juletre og sliten mor

Det var ingen tradisjon for å pynte lille julaften.

— Vi våkna til lukta av lakk hver julaften morgen. Da var det lagt utover underlag vi kunne gå på for ikke å ripe opp lakken. Når denne var tørket så var det på tide å pynte. Da kunne klokken være passert fire på julaften.

Tradisjon tro hadde Markus vært oppi Skjetnan for å finne et juletre.

— Før pynting boret han flere hull i det for å sette inn kvister, sånn at det ble tettere. Deretter pynta vi det, så gikk vi rundt det og sang julesanger.

Endelig ble all den deilig maten satt på bordet.

— Middagen ble sikkert servert sånn i sekstiden. Det smakte ekstra godt da, med koteletter og ribbe. Etter middagen maste vi ungene på at mamma måtte vaske opp koppene sånn at fikk pakket opp gavene. Da var hun så sliten av alle forberedelsene at hun sovnet.

Førte tradisjonen videre

Mens Tores barn var små fortsatte han og barnas mor, Britt, tradisjonen. Det var ut med duker og tepper, og det ble ikke kjøpt inn mer mat om noe ble tomt.

— Eldste dattera, Mari, husker Jul´tufsen godt, ja.

Tradisjonen er nå delvis gjemt og glemt for Tores del. Han innrømmer at han nyter god mat flere ganger i desember, og skillet på før jul og jul er nesten hvisket ut.

— Det er ikke sånn lenger. Nå spiser vi oss omtrent forderva på god mat i gode selskap før jul.